Инвесторы направят 35 млрд рублей на возрождение курорта около озера Мойнаки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма и инвесторы подписали соглашения, согласно которым на восстановление курорта около озера Мойнаки в крымской Евпатории будет вложено 35 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Корпорации развития Крыма со ссылкой на гендиректора Дмитрия Ворону.

Глава Крыма Сергей Аксенов и руководители компании "Славянский дом" и "Симферопольской девелоперской компании" подписали соглашения о взаимодействии.

"Соглашения предусматривают строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг озера Мойнаки. Общая сумма инвестиций является рекордной в этом году и составит порядка 35 миллиардов рублей, из которых капитальных инвестиций более 27,6 млрд рублей. Это будет комплексное решение задачи по восстановлению традиций императорской грязелечебницы в Евпатории", - сказал Ворона, слова которого привели в пресс-службе.

В рамках реализации инвестпроектов будет создана инфраструктура как для кратковременного, так и постоянного проживания, отдыха, лечения и реабилитации. "Есть множество медицинских показаний, когда людям лучше проходить курсы лечения и восстановления постоянно. Поэтому приоритетом является прежде всего рекреационная инфраструктура, поскольку грязелечебница такого уровня и масштаба должна быть приспособленной для круглогодичной реабилитации людей", - добавил Ворона.

Как отметил Аксенов, это хорошие проекты для Крыма. "Стройка, как я уже говорил, это драйвер для развития экономики, смежные отрасли развиваются. Будет построено в Крыму более 400 тыс. квадратных метров - апартаменты, гостиницы и жилье. На мой взгляд, замечательный проект. Инвесторы построят два детских сада, общая вместимость детских садов до 400 детей. И совместно они строят набережную возле озера Мойнаки. Все это без бюджетных средств, - сказал глава Крыма. - Мы со своей стороны предоставляем инфраструктурный кредит на реконструкцию подстанции "Мойнаки". В первую очередь там 1 млрд 300 млн рублей".

Проекты предполагают строительство современных туристических и жилищно-рекреационных комплексов, дошкольных учреждений, трансформаторной подстанции, детских и спортивных площадок, обустройство зеленых зон и набережной вокруг озера Мойнаки. В пресс-службе корпорации развития добавили, что проекты будут завершены в течение 9 лет.

Курорт "Мойнаки"

Активное развитие курорт началось в 1887 году. В 1897 году озеро было признано имеющим общественное значение. В 1913 году лечебница была награждена большой серебряной медалью Всероссийской гигиенической выставки. Лечебница прекратила свою работу в 2007 году.