В Москве еще один резидент "Технополиса "Москва" стал выпускать облигации

МОСКВА, 12 ноября ./ТАСС/. Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разместил на московской бирже облигации. Пилотный выпуск составил 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в пятницу.

"Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" - компания NexTouch - разместил на Московской бирже облигации, пилотный выпуск составил 300 миллионов рублей. Всего же компания в течение десяти лет планирует привлечь до 10 миллиардов рублей. Средства NexTouch направит на финансирование своих приоритетных проектов в области интерактивных технологий", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в кластере микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации в ОЭЗ Москвы работают свыше 30 предприятий, которые создали более 5 000 рабочих мест. Среди них - производитель интерактивного оборудования - компания NexTouch. "Предприятие вышло на публичный долговой рынок впервые. Привлеченные средства компания сможет направить на дальнейшее развитие своего производства: на закупку современного технологического оборудования, создание новых экспортных продуктов", - сказал Прохоров.

Компания NexTouch специализируется на производстве более 30 различных типов высокотехнологичных устройств, среди которых основным продуктом являются интерактивные панели. Предприятие получило статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2017 году, производство расположилось на 1,6 тыс. квадратных метров на площадке "Печатники". Регистрации выпуска ценных бумаг предшествовал большой этап подготовки и проверки финансовых показателей. За первый день торгов на МосБирже компания реализовала ценные бумаги на 210 млн рублей.

Ранее в 2021 году резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" компания "Бифорком Тек" разместила на Мосбирже трехлетние облигации на общую сумму 250 млн рублей. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие производства IT и телекоммуникационного оборудования.