На Ставрополье сформировали новый план поддержки бизнеса в условиях пандемии

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработали новый план поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В него входят в том числе единовременная выплата работникам малых или средних предприятий минимального размера оплаты труда, а также льготное кредитование, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора.

"На Ставрополье сформирован новый план поддержки бизнеса в условиях пандемии. <…> Документ учитывает федеральные и региональные меры помощи, а также предусматривает проведение постоянного мониторинга состояния отраслей экономики", - говорится в сообщении. Отмечается, что план должен помочь предпринимателям в случае усиления коронавирусных ограничений.

По данным пресс-службы, в крае около 20 тыс. субъектов предпринимательства, которые могут претендовать на получение той или иной поддержки. Основная часть положений плана сможет быть применена в случае ухудшения эпидобстановки. Вместе с тем, ряд мер поддержки уже доступен. Одна из них - единовременная выплата работникам малого или среднего предприятия минимального размера оплаты труда. С 1 ноября до 15 декабря ведется прием заявок на получение, выплаты начнутся с 15 ноября 2021 года, они обеспечиваются из федеральных источников.

"В целях оказания помощи малому и среднему бизнесу разработана программа льготного кредитования. Получить кредит можно с 1 ноября по 30 декабря 2021 года по ставке 3% на срок 18 месяцев. Условием для получения льготного кредита является сохранение 90% работников от их количества, зафиксированного в кредитном договоре. Данные услуги в крае предоставляют 10 банков", - сказано в пресс-релизе.

Пресс-служба сообщает, что предусмотрено субсидирование из краевых источников части затрат социально ориентированных предприятий, предоставление льготных микрозаймов из краевого фонда микрофинансирования и гарантий по кредитам за счет краевого гарантийного фонда. Общий объем финансирования возможных мер только прямой поддержки бизнеса оценивается примерно в 1 млрд рублей.

"Комплекс мер поддержки предпринимательства является "живым" документом. По мере необходимости в него могут и должны вноситься изменения. Эта работа будет продолжаться", - прокомментировал представленный план губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.