В каршеринге в Сочи появились три электромобиля Tesla

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Каршеринг "Ситидрайв" в Сочи добавил в свой автопарк три электромобиля Tesla Model 3 Long Range. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Каршеринг "Ситидрайв" добавил три автомобиля Tesla Model 3 Long Range в Сочи. Это первый случай появления Tesla в федеральном каршеринге", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что возможность взять автомобиль в краткосрочную аренду будет только в аэропорту, а оставлять в любом месте в рамках "зеленой зоны" сервиса, так как техники "Ситидрайва" контролируют уровень заряда и состояние машины после каждого водителя.

На территории Сочи и Адлера есть более 10 зарядок для электромобилей, добавили в "Ситидрайв".