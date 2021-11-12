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Парк фитинговых вагонов-платформ компании "Транс Синергия" превысил 5000 единиц

Увеличение количества фитинговых платформ является первым шагом в долгосрочной программе, направленной на развитие компании на рынке контейнерных перевозок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Парк логистической компании "Транс Синергия" в начале ноября превысил пять тыс. единиц, следует из сообщения компании.

В парке 4,7 тыс. собственных 80-ти футовых платформ и более 300 арендованных. Свыше 30% парка составляют инновационные вагоны с увеличенным интервалом межремонтного пробега и повышенной грузоподъемностью, отмечается в сообщении.

Увеличение количества фитинговых платформ является первым шагом в долгосрочной программе, направленной на развитие компании на рынке контейнерных перевозок.

ООО "Транс Синергия" - интермодальный контейнерный оператор, специализирующийся на предоставлении комплексных услуг с использованием собственных активов. Осуществляет внутрироссийские и международные перевозки.

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