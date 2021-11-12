Цена на зимний дизель на бирже незначительно снизилась после пяти дней рекордных значений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу в ходе торгов в пятницу незначительно снизилась после того, как пять дней подряд обновляла исторические максимумы. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля снизилась за день на 0,1% и составила 61,22 тыс. рублей за тонну. При этом биржевые индексы летнего и межсезонного дизельного топлива продолжают обновлять максимумы четвертый день подряд. Летний дизель подорожал на 0,6%, до 53,94 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 0,2%, до 54,99 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 1,2%, до 52,27 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,5%, до 53,41 тыс. рублей за тонну. В то же время топочный мазут подорожал на 0,1%, до 25,08 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросли в цене на 2,6%, до 40,31 тыс. рублей за тонну.