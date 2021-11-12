"ВСМПО-Ависма" не признала требования по иску Росприроднадзора о загрязнении почв

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Российская корпорация "ВСМПО-Ависма" не признает требования по иску Уральского межрегионального управления Росприроднадзора на возмещение ущерба в размере 651,6 млн рублей из-за загрязнения почвы, передает корр. ТАСС из Арбитражного суда Свердловской области.

Представитель истца на уточняющий вопрос судьи ответила, что поддерживает требования иска в полном объеме. Представитель ответчика - что не признает требования иска. Представитель Министерства обороны РФ, которое привлечено к делу в качестве третьего лица, поддержала требования истца.

В заседании объявлен перерыв до 19 ноября.

Ранее руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков сообщал ТАСС, что по результатам внеплановой проверки в период с июня по август было установлено, что корпорация "допустила порчу земель как объекта охраны окружающей среды". Ущерб оценивается в 651,6 млн рублей.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.