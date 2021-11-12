Крупнейший в России сухопутный зерновой терминал запустят в Забайкалье в 2022 году

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" - холдинг "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) - намерен запустить в 2022 крупнейший в России сухопутный зерновой терминал в поселке Забайкальск на границе с КНР. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось о планах запустить предприятие в 2023 году.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов встретился с генеральным директором холдинга "Новый сухопутный зерновой коридор" Сергеем Пушкиным. Участники обсудили перспективы развития нового строящегося предприятия, строительство социальной инфраструктуры для работников, кадровую политику, а также заключение соглашения о социальном сотрудничестве между правительством края и холдингом. Сергей Пушкин рассказал, что запуск предприятия запланирован на третий квартал 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам директора НСЗК, на строительстве предприятия заняты более 250 человек, а штат постоянных работников терминала составит 235 человек: "Мы приступили к строительству в декабре 2020 года, объем инвестиций уже составил 6 миллиардов рублей".

"Новый сухопутный зерновой коридор" - холдинг, который реализует на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока проект по созданию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых и масличных культур в Китай и страны Средней Азии. Ключевым элементом коридора должен стать Забайкальский зерновой терминал перевалочной мощностью 8 млн тонн в год.

Поселок Забайкальск объединяет железнодорожный и автомобильный международные пункты пропуска. Через этот погранпереход проходит свыше 60% российско-китайского товарооборота.

ТОР "Забайкалье"

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. За год существования территории опережающего развития ее резиденты инвестировали в экономику региона 19 млрд рублей и создали 378 рабочих мест. Всего заключено 30 соглашений с инвесторами, которые должны вложить 196,9 млрд рублей и создать более 9 тыс. рабочих мест. Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать в мае 2020 года.