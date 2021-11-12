ФАС объявила перерыв в рассмотрении дела "Т Плюс" до 19 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ объявила перерыв в рассмотрении дела по подозрению компании "Т Плюс" в манипулировании оптовым рынком электроэнергии и мощности (ОРЭМ) до 19 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комиссия ФАС России объявила перерыв по рассмотрению этого дела. Следующее заседание состоится 19 ноября 2021 года", - отметили в ФАС.

Первоначально рассмотрение дела должно было состояться 8 октября 2021 года, однако оно было перенесено на 22 октября, а затем на 12 ноября.

Ранее ФАС РФ возбудила дело по признакам манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности генерирующей компанией "Т Плюс". По данным службы, компания завышала цены в поданных заявках, что повлияло на рост средневзвешенной стоимости электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

В случае доказательства вины "Т Плюс", компании будет грозить оборотный штраф.