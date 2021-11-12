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Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит 4,7%

Президент отметил, что это не самый высокий в регионе прирост, но для экономики России "вполне хороший показатель"
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Рост российского ВВП по итогам 2021 года составит до 4,7%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу по видеосвязи на саммите АТЭС.

"Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%", - сказал глава российского государства.

Путин отметил, что это не самый высокий в регионе прирост, но для экономики РФ "вполне хороший показатель".

Президент также прогнозирует, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, а для участников АТЭС этот показатель будет еще выше - в среднем 6,4%.

"Последние прогнозы, действительно, свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, причем для экономик АТЭС этот показатель будет еще выше - в среднем 6,4%", - сказал глава государства.

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