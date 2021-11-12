Полеты из Екатеринбурга в 2022 году будут выполняться по 26 субсидируемым направлениям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября./ТАСС/. Субсидии из федерального и региональных бюджетов в 2022 году получат 26 межрегиональных направлений из екатеринбургского аэропорта Кольцово, среди них пять новых, сообщили в пресс-службе авиаузла в пятницу.

"Федеральное агентство воздушного транспорта выделит субсидии на авиаперелеты из аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") по 26 межрегиональным направлениям в 2022 году. <…> В наступающем году на субсидирование межрегиональных рейсов из Екатеринбурга направят свыше 1,9 млрд рублей из бюджетов всех уровней - это на 700 млн рублей больше, чем годом ранее. Только из бюджета Свердловской области будет выделено 340 млн рублей, что на 20% больше, чем в 2021 году", - говорится в сообщении.

В перечень маршрутов вошли Барнаул, Белгород, Белоярский, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск, Надым, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Салехард, Саратов, Тамбов, Томск, Ульяновск, Урай, Уфа и Ростов-на-Дону. Новичками среди субсидируемых направлений из Екатеринбурга на 2022 год стали Воронеж, Махачкала, Тобольск, Ханты-Мансийск и Тюмень, уточняется в сообщении. Полеты во все перечисленные города будут выполнять пять авиакомпаний, включая базового авиаперевозчика Кольцово Red Wings.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупных региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).