Lufthansa выплатила оставшуюся сумму выделенных ей €1 млрд госпомощи

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa вернула оставшуюся часть государственной помощи в размере €1 млрд, выделенной ей для покрытия расходов, вызванных пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении авиаперевозчика.

"В пятницу Lufthansa погасила всю оставшуюся [задолженность госпомощи], полученной в рамках негласного участия Фонда стабилизации экономики (WSF) ФРГ. Выплата была произведена намного раньше, чем планировалось изначально", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что возврат денежных средств стал возможен в первую очередь благодаря растущему спросу на авиаперевозки, быстрой реструктуризации и трансформации авиаконцерна Lufthansa, а также доверию к компании на рынках капитала.

"Это означает, что сегодня утром негласное участие Фонда стабилизации экономики ФРГ в размере €1 млрд было полностью погашено", - подчеркивается в заявлении авиаперевозчика. В октябре Lufthansa выплатила €1,5 млрд, полученные в рамках негласного участия WSF Германии также значительно раньше намеченного срока. В феврале прошлого года компания уже погасила кредит, выданный германской государственной банковской группой KfW в размере €1 млрд. "Это значит, что все займы и негласное участие, включая проценты, теперь погашены", - подытожили в концерне. Вместе с тем уточняется, что WSF обязался продать свою долю в Lufthansa в размере около 14% уставного капитала не позднее октября 2023 года.

25 мая 2020 года правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд, спустя месяц он был утвержден. Согласно условиям, WSF приобретает право негласного участия в компании за €5,7 млрд в виде собственного капитала. Также правительство выкупает 20% акций за €0,3 млрд. При этом, для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.