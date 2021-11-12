Кабмин рассмотрит новые меры поддержки льготников при социальной газификации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство намерено рассмотреть дополнительные меры поддержки льготных категорий населения при проведении социальной газификации, которая подразумевает бесплатное подключение газа к домовладениям, сообщает кабмин по итогам заседания федерального штаба по газификации.

"Для проведения комплексной догазификации была отмечена необходимость рассмотрения дополнительных мер социальной поддержки льготных категорий граждан, а также расширения таких категорий для обеспечения возможности покупки комплекта внутридомового газового оборудования", - говорится с сообщении.

В настоящий момент социальная газификация подразумевает бесплатную прокладку газопровода только к домовладению. Покупка оборудования, его установка и другие работы на участке находятся уже в зоне ответственности его владельца.

По данным кабмина, число заявок на проведение догазификации продолжает постепенно расти. "К настоящему моменту прорабатывается более 411 тыс. таких обращений. По ряду регионов, таких как Республика Алтай, число заявок достигает около 70% от общего потенциала догазификации. В числе лидеров по заявкам - Краснодарский и Пермский края, Московская область. При этом на заседании было отмечено, что общее число уже заключенных договоров пока не превышает 83 тыс.", - говорится в сообщении.

"Необходимо наращивать темпы работы газораспределительных организаций с населением, активнее информировать граждан. Посредством сайта единого оператора газификации уже налажена стабильная связь, в том числе поступают различные вопросы от населения, которые незамедлительно отрабатываются. Также важно заниматься расширением мер социальной поддержки граждан для проведения комплексных работ по газификации там, где такая необходимость имеется. Сейчас такими мерами пользуется 44 российских региона", - сказал вице-премьер Александр Новак, чьи слова приводятся в сообщении.