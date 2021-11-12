Фонд поддержки бизнеса на Урале выдал максимальные гарантии в 2 млрд рублей в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в 2021 году выдал максимальный за все время существования организации объем поручительств по кредитам - 2 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 7 млрд рублей банковских займов. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор фонда Валерий Пиличев.

"Когда предприниматель приходит в банк и у него не хватает залогового обеспечения, он пользуется поручительством областного фонда и получает заем. Мы выдали за этот год более 2 млрд рублей поручительств, что позволило предпринимателям привлечь более 7 млрд рублей. Это у нас исторически очень хороший результат. Мы никогда таких сумм не выдавали, это абсолютный рекорд с начала работы фонда, это более 10 лет", - сказал он.

Пиличев объяснил высокие показатели активной работой с банками-партнерами, которых накопилось уже около двадцати, а также продвижением инструмента в информационном поле. Он уточнил, что фонд также выдал около 800 займов на общую сумму 1,4 млрд рублей. Эта мера поддержки является очень востребованным инструментом, который ориентирован на любую категорию предпринимателей. В структуре обратившихся за займами около 30% компаний из сферы производства, 30% - торговли, 30% - сферы услуг.

Как ранее сообщал Пиличев, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в 2020 году выдал более 1 тыс. займов и 173 поручительства по кредитам на сумму в 2,8 млрд руб. При этом почти 40% выданных займов составили кредиты по специальным программам фонда, запущенным для поддержки предпринимателей в период пандемии.