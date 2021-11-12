"Роснефть" перевела более 90% выработанных месторождений на НДД

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует перевести на режим налога на добавленный доход (НДД) все выработанные месторождения. Об этом сказал советник по операционному планированию в ранге вице-президента компании Артем Пригода в ходе телеконференции с инвесторами в пятницу, его слова приводятся в материалах компании.

"Мы смотрим, каким образом сделать так, чтобы это было максимально эффективно для компании. Соответственно, мы уже сейчас порядка больше 90% перевели на режим НДД. И оставшиеся 10% - над ними работаем и тоже ставим перед собой цель перевести. Перед нами стоит задача сделать максимально оптимальную производственную программу и соответствующий уровень добычи", - сказал он, отвечая на вопрос о доле истощенных месторождений, переведенных на режим НДД.

НДД - это относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от их выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (частично) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Под режим НДД подпадают некоторые новые месторождения в Восточной Сибири, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн), новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год и другие.

О капзатратах

"Роснефть" планирует капитальные затраты по итогам 2021 года в размере 1 трлн рублей и их рост в 2022 году на 20%, сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям "Роснефти" в ранге вице-президента Алексей Салин в ходе телеконференции с инвесторами.

"В соответствии с нашими предыдущими прогнозами - это порядка 1 трлн рублей на 2021 год", - сказал он.

В 2022 году "Роснефть" ожидает рост капзатрат на 20% по сравнению с уровнем 2021 года, добавил Салин.

Топ-менеджер также обратил внимание, что компания реализует "зеленые" проекты, нацеленные на предотвращение воздействия на окружающую среду. "Мы видим, что по итогам девяти месяцев объем "зеленых" инвестиций составил порядка 38 млрд рублей, что уже сопоставимо в целом с объемом за весь 2020 год", - отметил Салин.