Общество "Знание" провело в Мурманске молодежный форум по изучению маркетинга

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Программа двухдневного форума для школьников и студентов "Маркетинг 4.0: инструменты продвижения", которое организовало общество "Знание", включила в себя 40 лекций, мастер-классов и выступлений спикеров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Мурманского государственного технического университета, на площадке которого проходил форум.

"В Мурманске завершился форум для молодежи "Маркетинг 4.0: инструменты продвижения", направленный на развитие навыков, необходимых для грамотного продвижения товара, услуги или бренда. Программа форума включала 40 выступлений, лекций, мастер-классов", - говорится в сообщении пресс-службы МГТУ.

Врио ректора Мурманского государственного технического университета Светлана Деркач отметила, что знания, которые участники форума получили во время лекций, семинаров и воркшопов, "помогут им ближе познакомиться с востребованной профессией, сделать более осознанный выбор при поступлении в университет или скорректировать образовательную траекторию".

В один из дней форума с лекцией "Маркетинговые инструменты при реализации молодежных инициатив" выступил председатель комитета молодежной политики Мурманской области, председатель Совета молодых ученых и специалистов Мурманской области, доктор экономических наук Егор Хаценко. Он рассказал участникам форума, что современный маркетинг интересен разнообразием методов, в том числе основанных на цифровых технологиях. "Старшеклассникам и студентам обязательно нужно об этом знать, чтобы они могли использовать все существующие инструменты для воплощения в жизнь своих бизнес-идей, а также для профессионального самоопределения и развития. Это пригодится практически в любой отрасли, поскольку с маркетингом связано множество специальностей", - отметил он.

Городские форумы в рамках проекта "Умный маршрут", организованного Российским обществом "Знание", проходят в ноябре и декабре 2021 года в разных городах России. Для каждого региона выбрали отдельную тему: искусство, карьера, наука, ораторское искусство и экономика, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы дипломатии. Проект уже охватил 63 региона России, в его рамках состоялось более 6 тыс. лекций.

Об обществе "Знание"

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний". В 2016 году "Знание России" преобразовали в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания президента России Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.