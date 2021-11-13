Кабмин одобрил поправки, дающие возможность отдельным непубличным АО отказаться от аудита

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект поправок, дающих возможность отдельным непубличным акционерным обществам отказаться от проведения обязательного аудита их годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Как сообщается в субботу на сайте кабмина, такое решение было принято на прошедшем в четверг заседании.

Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму, указано в решении правительства.

Одним из этих документов "предлагается закрепить возможность отдельным непубличным акционерным обществам отказаться от проведения обязательного аудита их годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности". "При этом правило проведения обязательного аудита предлагается сохранить в отношении акционерных обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, а также для тех, в капитале которых участвует Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование", - говорится в материалах кабмина.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что советы директоров или наблюдательные советы непубличных обществ, не подпадающих под обязательный аудит, вправе принять решение о его проведении и в этом случае обязаны включить в повестку годового собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора.

В еще одном законопроекте прописано, что публичные и непубличные акционерные общества, подпадающие под обязательный аудит, обязаны привлекать для его проведения только аудиторские организации.