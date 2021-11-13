СМИ: государственные ТЭС Украины загружены на 10%

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Государственные теплоэлектростанции Украины загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Главком".

Оно ссылается на данные компании "Укрэнерго" и обращает внимание, что утром в субботу 60% мощностей государственных ТЭС не работают по причине нехватки угля. Как уточняется в публикации, из-за этого не работают 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируются. В результате нагрузку несут всего три блока на 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.

СМИ напомнило, что последние два месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" - крупнейшей компании по производству электрической и тепловой энергии в центральной части и на востоке Украины - не работает из-за нехватки угля.

По данным издания, по той же причине на частных ТЭС страны не функционируют четыре энергоблока, в том числе два на Луганской теплоэлектростанции.

В четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что в стране запасы угля составляют лишь 425 тыс. тонн. Правительство рассчитывает увеличить их за счет импорта и собственной добычи. Премьер заверил, что на отопительный сезон угля хватит. Шмыгаль полагает, что нет оснований для веерных отключений электричества на Украине.