"Аэрофлот" начал летать в Абу-Даби

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выполнению регулярных рейсов в Абу-Даби (ОАЭ), говорится в сообщении компании.

"Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на современных среднемагистральных самолетах в парке авиакомпании - Boeing 737-800", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, "Аэрофлот" совершил первый регулярный перелет в болгарский город Бургас. "В зимнем расписании рейсы SU2156/2157 по маршруту Москва - Бургас - Москва будут выполняться один раз в неделю - по субботам", - сказано в сообщении.

С 28 июня Россия формально на взаимной основе возобновила рейсы в Болгарию. Авиасообщение между странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Авиасообщение с ОАЭ возобновили в начале сентября текущего года.