К инициативе Франции о кибербезопасности присоединятся США и ЕС

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Европейский союз и США присоединяются к "Парижскому призыву к доверию и безопасности в киберпространстве", озвученному в ходе Парижского форума мира в 2018 году. Об этом говорится в распространенном в субботу итоговом коммюнике четвертого Парижского форума мира.

"В рамках своего участия в Парижском форуме мира 2021 года вице-президент США Камала Харрис и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили об историческом решение США и ЕС поддержать "Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве", - говорится в сообщении.

В коммюнике отмечается, что эта инициатива связана с проведением "совместных действий против новых угроз, которые подвергают опасности людей и инфраструктуру".

К инициативе подключились около 80 стран, более 700 компаний и более 380 общественных организаций, которые намерены реализовывать в киберпространстве фундаментальные принципы, которые действуют в офлайн-среде, говорится в сообщении.

Парижский форум мира проводится ежегодно в годовщину окончания Первой мировой войны.