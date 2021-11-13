Страны ЕАЭС утвердили дорожную карту по промышленному сотрудничеству до 2025 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в пятницу принял участие в заседании Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на котором была утверждена дорожная карта по реализации основных направлений сотрудничества стран-участниц в сфере промышленности до 2025 года. Об этом сообщается в субботу на сайте российского кабмина.

"Участники заседания утвердили дорожную карту по реализации основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС до 2025 года. Документ включает в себя перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, определенным Евразийским межправительственным советом в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы оборота медицинских изделий и налогообложения при оказании услуг в электронной форме. Был утвержден обновленный порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия.

Заседание Совета ЕАЭС прошло в формате видеоконференции. Как сообщается на сайте правительства, следующее состоится 3 декабря в Москве.