Топ-менеджер Eni видит проблемы энергетического рынка в сокращении инвестиций

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци видит истоки нынешних проблем на энергетическом рынке и роста цен на энергоносители в значительном сокращении инвестиций upstream [этапы операций в нефтегазовой отрасли, которые включают разведку и добычу]. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью в газете Corriere della Sera.

При этом Дескальци отметил, что несоответствие предложения и спроса, породившее кризис, носит глобальный характер и касается не только Европы. "Проблема в том, что инвестиции upstream, те, что ведут к большей продуктивности месторождений, претерпели значительные сокращения. К первому сокращению привело чрезмерное предложение в 2014 году. Тогда объемы инвестиций сократились с $850 млрд до $350-400 млрд в год. С тех пор инвестиции не наращивались на фоне опасений слишком высокого предложения. В результате пандемии инвестиции еще сократились", - сказал топ-менеджер.

По его мнению, "определенное замедление, вызванное пандемией, привело к тому, что сейчас те, кто должен гарантировать энергопоставки, не могут поддерживать требуемые темпы производства из-за недостаточных инвестиций в предыдущие годы". Дескальци также предвидит продолжение роста спроса на энергоносители ввиду прогнозируемого увеличения населения.