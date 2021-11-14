США заявили, что следят за ситуацией с крупной задолженностью нескольких компаний Китая

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Власти США внимательно наблюдают за ситуацией, касающейся долговых проблем ряда китайских компаний, работающих в сфере недвижимости, Вашингтон понимает, что замедление развития экономики КНР будет иметь последствия мирового масштаба. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью журналистам телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Это очень важно, мы внимательно следим за этим", - прокомментировала она долговые проблемы ряда китайских компаний. По ее словам, в секторе недвижимости КНР "есть фирмы с избыточной задолженностью". "Китай пытается справиться с этим", - добавила Йеллен.

"Недвижимость - это важный сектор китайской экономики. На него приходится около 30% спроса. Замедление темпов роста в Китае, конечно, приведет к последствиям мирового масштаба. Китайская экономика велика, если она замедлится больше, чем ожидается, это, конечно, повлечет за собой последствия для многих стран, имеющих торговые связи с Китаем", - констатировала глава Минфина США.

На вопрос о том, удается ли китайской стороне снизить соответствующие риски, Йеллен ответила: "Они, конечно, пытаются сделать это, и мы внимательно следим за этим".

Как сообщалось ранее, крупный китайский застройщик Evergrande, в частности, находится на грани дефолта с общим объемом долговых обязательств свыше $300 млрд.