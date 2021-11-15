ФАС: введение эталонов на энерготарифы не вызовет роста цен на электричество для граждан

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Введение эталонного принципа формирования тарифов на электроэнергию для территориальных сетевых организаций (ТСО) не повлечет за собой роста цен на электричество для граждан. Вопрос установления тарифов методом эталонных расходов сейчас прорабатывается Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Установление тарифов эталонным методом не приведет к негативным последствиям. Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, в дальнейшем будет определен шаблон сбора информации у ТСО для определения эталонов. В регуляторе добавили, что будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО на основе лучших практик их деятельности в регионах. "При этом такая модель сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей", - отмечает ведомство.

В понедельник газета "Известия" сообщила об имеющемся в ее распоряжении письме ассоциации "Территориальные сетевые организации" от 9 ноября вице-премьеру РФ Александру Новаку, в котором содержится просьба отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат для ТСО. В обращении говорится, что на территории РФ нет ТСО, чей состав выплат был бы похож, и разница в стоимости содержания одной условной единицы электрооборудования у двух ТСО может быть радикальной. "Из примерно 1,7 тыс. ТСО страны может закрыться около половины. Это приведет к значительному росту числа бесхозных сетей, которые станут дополнительной нагрузкой для муниципалитетов и бизнеса, так как в них почти невозможно контролировать неучтенное и бездоговорное потребление электроэнергии и противодействовать ему", - считают в организации.

Кроме того, в объединении полагают, что такая ситуация будет способствовать подорожанию электроэнергии для бизнеса и населения. В аппарате вице-премьера газете сообщили, что направили позицию бизнеса в федеральные органы исполнительной власти для предоставления предложений.

ФАС России с 1 июля 2021 года запустила пилотный проект единой энергозоны в Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Энергетическая зона предполагает внедрение эталонных затрат в электросетевом комплексе, целью которых является унификация тарифов на передачу электроэнергии в соседних регионах России. Метод эталонных затрат подразумевает определение среднего уровня операционных затрат компаний на содержание электросетевого комплекса. Это позволит повысить прозрачность ценообразования и будет стимулировать компании к сокращению издержек.