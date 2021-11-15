Бюджет Иркутска на 2022 год приняли с минимальным дефицитом в 0,01%

ИРКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Иркутска на заседании в понедельник утвердили бюджет города на 2022 год с минимальным дефицитом 0,01%, который является техническим. Это существенно ниже дефицита, с которым принимался бюджет на 2021 год. Он составлял максимально допустимые 10%.

"Доходная часть бюджета города в 2022 году сформирована в объеме около 24 млрд рублей. <...> В 2022 году предусмотрен технический дефицит в размере 2,2 млн рублей. <...> Бюджет города по-прежнему имеет социальную направленность. Доля средств, направленных на образование, культуру, спорт и здравоохранение, а также социальную политику, составит более половины всех расходов", - сообщила, представляя проект бюджета, заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике Альфия Валиулина.

Вторая большая статья расходов - капитальные вложения в муниципальные объекты. На эти цели в 2022 году будет направлено более 5 млрд рублей. В частности, почти 2 млрд предусмотрено на строительство, реконструкцию, проектирование объектов образования, культуры и спорта.

Валиулина отметила, что восстановление экономической активности позволило увеличить собственные доходы города. Основная доля приходится на поступления налога на доходы физических лиц. В 2022 году они составят 11,7 млрд рублей.

Доходы Иркутска на 2022 год утверждены в сумме 23 млрд 957,4 млн, расходы - 23 млрд 959,6 млн. Бюджет на плановый период 2023 и 2024 годов принят без дефицита. Доходы и расходы на 2023 год утверждены в размере 20 млрд 827,7 млн рублей, на 2024 год - 18 млрд 672,8 млн рублей.

Бюджет Иркутска на 2021 год принимался с максимально допустимым дефицитом в 10% от собственных доходов, или 1,1 млрд рублей. На поступлении доходов негативно отразились пандемия и ухудшение экономической ситуации. Несмотря на это, бюджет 2021 года остался социально ориентированным, на соцсферу было заложено более 50% расходов.