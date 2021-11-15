Для МСП доступно свыше 50 продуктов ПО по льготной цене в рамках поддержки цифровизации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 50 программных продуктов по льготной цене доступно для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках поддержки цифровизации этого сектора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

"В настоящий момент представителям малого и среднего бизнеса доступно более 50 программных продуктов по льготной цене, в том числе 1С, R-Keeper, "Эвотор" и многие другие. Список ПО постоянно пополняется - правообладатели могут подать заявку на участие в программе", - говорится в сообщении.

В рамках программы компании могут приобретать программное обеспечение (ПО) отечественных производителей за 50% от цены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета.

"Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Максима Паршина.

В свою очередь, гендиректор фонда Александр Павлов отметил, что данная мера поддержки даст возможность многим предпринимателям легально использовать отечественное ПО. "Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес", - добавил он.

Ранее Минцифры РФ запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Оператором программы стал РФРИТ.