Парк коммунальной техники обновят в Комсомольске-на-Амуре впервые за последние 20 лет

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Первая партия коммунальной техники прибыла в Комсомольск-на-Амуре, новые снегоуборочные машины закуплены на средства единой субсидии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"В Комсомольск-на-Амуре, на базу муниципального предприятия "КОБР ЛО", прибыли первые три снегоуборочные машины. Обновление парка коммунальной техники, которого не было здесь почти 20 лет, стало возможным благодаря решению руководства страны направить в регион более 114 млн рублей федеральной субсидии", - говорится в сообщении. С таким предложением глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее выступил на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Всего за счет единой субсидии в город поступят 14 единиц коммунальной техники.

По информации администрации Комсомольска-на-Амуре, прибывшая техника - это дорожные комбинированные автомобили на базе "Камаза". Они оборудованы пескоразбрасывателями, отвалами, щетками для очистки дорог от мусора летом и от свежевыпавшего снега зимой. Также с их помощью дорожные службы будут подсыпать песком скользкие места. Кроме того, машины можно использовать в качестве самосвалов. После необходимого технического обслуживания и постановки на учет в ГИБДД машины выйдут на улицы города.

Сейчас готовится к отправке в Комсомольск вакуумная подметально-уборочная машина (уличный пылесос). Она нужна для уборки дорог от пыли, песка, щебня, листвы, с увлажнением подметаемой поверхности и вывозом собранного мусора. Также в город поступит навесное оборудование для пяти тракторов - отвалы и роторы, которые используют для уборки снега, два фронтальных погрузчика, три грейдера и всесезонная каналопромывочная машина. Эта техника нужна для профилактической санитарной очистки водосточных и канализационных сетей и ликвидации аварийных засоров.

Проблему плохого качества уборки дорог в Комсомольске-на-Амуре подняли местные жители во время одного из прямых эфиров главы региона в соцсети "Одноклассники". Город испытывает недостаток нужной для этого техники, особенно во время снегопадов.

На Дальнем Востоке по программе "Единая субсидия" ведется строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры и досуга, 48 спортивных объектов. Проводится капремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Закупается новое оборудование для социальных объектов.