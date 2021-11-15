Росреестр: электронный оборот с МФЦ не отразится на проверке подлинности документов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Законопроект о переходе на электронное взаимодействие между Росреестром и многофункциональными центрами (МФЦ) при регистрации прав на недвижимость не увеличит риски фальсификации документов, так как процедура проверки их подлинности не будет изменена, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время подложность или фальсификацию документа возможно определить лишь специальной экспертизой, которая назначается в рамках судебного процесса или расследования уголовного дела. Полномочиями эксперта и соответствующими специальными знаниями государственный регистратор прав не обладает, в этой связи с принятием законопроекта данный подход не меняется", - сказали в пресс-службе Росреестра.

Для подтверждения подлинности документов, изданных другими органами власти, например, судебных актов или актов о предоставлении земельных участков, Росреестр, как и сейчас, будет направлять запросы в профильные ведомства.

Что касается подлинности документов, оформленных участниками гражданских правоотношений (например, сделки, оформленные в простой письменной форме), то сегодня Росреестр не ведет непосредственный прием документов.

"Таким образом, в указанной части существующая ситуация не изменится, непосредственное общение с заявителями будет осуществляться сотрудниками МФЦ, которые осуществляют первоначальную проверку документов, а также удостоверяют личность обратившихся заявителей", - пояснили в Росреестре.

Положения законопроекта

Законопроект четко разграничивает ответственность МФЦ и Росреестра с учетом действующих положений закона о государственной регистрации недвижимости, подчеркнули в пресс-службе. Так, согласно законопроекту, государственный регистратор прав не будет нести ответственности, если осуществит кадастровый учет или регистрацию прав на недвижимость по документам, которые МФЦ предоставил ему с какими-либо нарушениями.

Кроме того, многофункциональный центр не будет нести ответственности, если в электронную форму будут переведены подложные или фальсифицированные документы, следует из законопроекта. При этом убытки, причиненные лицу из-за ненадлежащего исполнения МФЦ своих полномочий, будут возмещаться в порядке, установленном гражданским законодательством.

Росреестр ранее подготовил законопроект о переходе на безбумажный документооборот с многофункциональными центрами при государственном кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость. Предполагается, что предоставленные заявителем бумажные документы в электронную форму будет переводить уполномоченный работник МФЦ. Он же будет заверять их усиленной квалифицированной электронной подписью. В территориальные органы Росреестра будут направляться только электронные документы по защищенным цифровым каналам. Бумажные документы будут возвращать заявителю.

Сейчас при обращении заявителя в МФЦ бумажные документы направляются в территориальный орган Росреестра, после проверки подлинности возвращаются в МФЦ и отдаются заявителю, уточнили в пресс-службе ведомства. Законопроект предполагает, что теперь подлинность документов будет проверять сотрудник МФЦ "визуально без использования технических средств".