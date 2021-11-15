Восемь московских заводов получили награды за высокое качество продукции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Восемь заводов Москвы по итогам международного конкурса "Гарантия качества-2021" получили награды за высокое качество пищевой продукции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Восемь московских производств получили награды по итогам международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021". В общей сложности в копилке столичных предприятий оказались 28 золотых и 6 серебряных медалей", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента Александр Прохоров, в Москве функционируют 67 крупных и средних предприятий, формирующих костяк пищевой промышленности, всего же их более 260. Это производители продукции из мяса и рыбы, консервов и молочной продукции, хлеба и кондитерских изделий, напитков и других товаров.

"Качество всегда было обязательным условием работы столичных пищевых компаний. <...> По итогам девяти месяцев 2021 года объем отгруженных товаров московскими предприятиями увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 387,2 миллиарда рублей", - приводит его слова пресс-служба.

Победители конкурса

Участие в конкурсе приняли представители из 45 регионов России, а также из Казахстан - всего более 125 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей. Эксперты оценили свыше 920 образцов продукции.

Лучших определяли в 29 категориях по нескольким номинациям: "Золотая банка", где назвали лучшие консервы и сокосодержащие напитки, "Хлеб моей губернии", "Мясной Оскар", в которой определили лучшую продукцию из мяса и птицы. В этом году в конкурсе появились две новые номинации - "Выбор потребителя", которая охватила только мясную продукцию, и "Лучшая упаковка", в которой могли принять участие все категории товаров.

В числе столичных победителей - холдинг "Объединенные кондитеры", в который входят несколько кондитерских фабрик Москвы. На его счету семь золотых медалей. Кроме того, он был удостоен награды за лучшую упаковку. На счету Мелькомбината № 3 - золото и серебро, а компания "Хлебпром" получила восемь золотых медалей. Московская фабрика мороженого "Баскин Роббинс", где производят более 200 сортов натурального мороженого, по итогам конкурса стала обладателем двух золотых и двух серебряных медалей.

"Производитель колбасных изделий "Дымов" получил две золотые и серебряную медали, а также три диплома качества. Продукция компании получила "Мясной Оскар", а сосиски "Молочные" стали победителями в категории "Выбор потребителя". Компания "Черкизово" стала обладательницей пяти золотых медалей и трех дипломов качества, ее продукция тоже получила "Мясной Оскар" и выиграла в номинации "Выбор потребителя", - уточнили в департаменте.