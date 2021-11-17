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Пленарное заседание "Стратегия развития отрасли композитов до 2035 года". Видеотрансляция

На нем обсуждают, в частности, цели устойчивого развития и роль композитов в них, роль регионов в развитии рынка, успешные примеры реализации проектов в области композитов

АтомЭкспо

В Москве проходит пленарное заседание "Стратегия развития отрасли композитов до 2035 года" в рамках IX ежегодного форума "Композиты без границ".

На заседании обсуждают цели устойчивого развития и роль композитов в них, роль регионов в развитии рынка, успешные примеры реализации проектов в области композитов, симбиоз композитов и металлов, подготовку кадров в области композитов, альтернативную энергетику, а также меры господдержки и их результативность.

В числе спикеров - Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом"; Александр Сергеев, президент РАН; Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга; Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ; Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан; Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области; Алексей Русских, губернатор Ульяновской области; Анатолий Гайданский, первый заместитель генерального директора "Корпорации "Иркут", генеральный директор "АэроКомпозит"; Михаил Лифшиц, Алишер Каланов, Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом", руководитель Инвестиционного дивизиона УК "Роснано", председатель совета директоров "РОТЕК"; Александр Мажуга, депутат Госдумы.

Форум проходит в партнерстве с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. Он направлен на интеграцию российской композитной отрасли в мировую технологическую повестку, продвижение отечественных композитных материалов и технологий, развитие кооперации между ключевыми участниками рынка РФ. Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга РФ. Генеральный спонсор - межрегиональный кластер "Композиты без границ".

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияЕвтухов, Виктор ЛеонидовичЛихачев, Алексей Евгеньевич
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