МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться в работу мировых производственных цепочек

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая призывает США прекратить вмешиваться в работу мировых производственных цепочек под предлогом обеспечения национальной безопасности. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на брифинге прокомментировал публикации о том, что власти США отвергли предложение корпорации Intel расширить производство в Китае.

"Глобализация является объективной реальностью и исторической тенденцией. США под предлогом защиты национальной безопасности злоупотребляют государственной властью, политизируют экономические и торговые вопросы, создают препятствия для торговли", - указал он.

"Такое поведение нарушает работу мировых производственных цепочек, а также вредит как самим США, так и другим. Американская сторона должна отказаться от мышления игр с нулевой суммой, поддерживать справедливую деловую среду без дискриминации, а также реальными действиями содействовать формированию открытой мировой экономики", - резюмировал он.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что корпорация Intel получила от властей США отказ на предложение расширить свое производство в Китае с целью преодолеть дефицит микросхем. По его данным, руководство Intel ранее обратилось к американским властям с предложением увеличить объемы производства кремниевых пластин, являющихся одним из ключевых компонентов полупроводников. В этих целях предлагалось использовать завод компании в Чэнду (провинция Сычуань). Производство в увеличенном объеме могло бы начаться к концу 2022 года. При этом Intel параллельно планировала расширять разработку и производство на территории США.