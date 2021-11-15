Глава ADNOC: мировой спрос на нефть и газ потребует более $600 млрд инвестиций ежегодно

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Глобальная экономика еще десятилетия вперед будет нуждаться в ископаемых углеводородах, только для удовлетворения ожидаемого спроса на нефть и газ миру ежегодно придется инвестировать более $600 млрд. Такое мнение высказал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий директор ADNOC Султан аль-Джабер, выступая на отраслевой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Мир все еще достаточно сильно зависит от нефти и газа. Как мы увидели, по мере восстановления экономики от пандемии спрос превысил предложение. Но на фоне почти десятилетия недоинвестиций в нашей отрасли мир вошел в состояние дефицита энергоресурсов как во сне. Настало время проснуться! Миру потребуется инвестировать более $600 млрд в добычу нефти и газа ежегодно до 2030 года только для того, чтобы удовлетворять спрос", - сказал он.

Сектор ВИЭ является самым быстро растущим в глобальном энергобалансе, но углеводороды занимают все еще самую большую долю и такая ситуация "сохранится на десятилетия вперед", сказал аль-Джабер.

"Тот факт, что мы находимся в процессе энергоперехода, не означает, что мы можем просто отключить сегодняшнюю энергосистему. Мы не можем просто щелкнуть выключателем", - заключил он.

Аль-Джабер сказал, что ОАЭ намерены монетизировать каждый баррель нефти и напомнил о планах Эмиратов увеличить производственные мощности до 5 млн б/с к 2030 году.

"Мы продолжаем привлекать все новых партнеров в наши концессии по разведке и добыче, чтобы разблокировать наши ресурсы. Самодостаточность в обеспечении ресурсами позволяет нам расширять наш СПГ бизнес, а также более чем удвоить наш нефтехимический портфель активов уже к 2025 году", - заявил он.

Министр также добавил, что "после четырех успешных поставок в Японию и Южную Корею" ОАЭ намерены стать крупным производителем и экспортером голубого водорода.