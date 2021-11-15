Администрация США не ожидает, что Байден и Си Цзиньпин обсудят пошлины на китайские товары

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти США не ожидают, что американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на предстоящей онлайн-встрече обсудят таможенные пошлины, введенные ранее Вашингтоном в отношении китайских товаров. Об этом сообщила в воскресенье на спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Я не ожидаю, что пошлины завтра вечером войдут в повестку", - сказала сотрудница. Вместе с тем, Байден, по ее словам, "ясно даст понять, что у него есть обеспокоенность" относительно некоторых субсидий, предоставляемых властями КНР китайским компаниям.

Согласно рабочему графику Байдена на понедельник, распространенному Белым домом, американо-китайский онлайн-саммит начнется в 19:45 по времени восточного побережья США (03:45 16 ноября мск).

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на 76,7 млрд долларов и 123,3 млрд долларов соответственно.