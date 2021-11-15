ВСК предложила сенаторам включить страхование в городскую цифровую среду

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Страховой дом ВСК предложил сенаторам включить страхование в городскую цифровую среду. Такую инициативу в своем докладе представила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина, выступив в рамках "круглого стола" в Совете Федерации, следует из сообщения пресс-службы страховщика.

"Мы видим большой потенциал для развития цифрового страхования в двух государственных проектах - "Безопасный город" и "Умный город". В первом проекте доступ страховщиков к данным позволит облегчить процедуры урегулирования страховых событий. В случае же с "Умным городом" мы предлагаем расширить функционал региональных цифровых порталов через актуальные для граждан страховые сервисы", - отметила Сорокина.

Также, по ее словам, важно дополнить стандарты "Умного города" требованием о сопутствующей разработке стандартов API (стандарты информационного взаимодействия - прим. ТАСС) и включением страховых услуг в список рекомендованных решений для регионов в целях повышения безопасности городской среды. Как отмечается в сообщении пресс-службы ВСК, для систем "Умный дом", которые будут впоследствии масштабироваться по всей стране, важно учитывать вопрос стандартизации API для быстрой интеграции и информационного обмена между всеми сторонами цифрового взаимодействия.

По данным страховой компании, риски потери личного имущества россиян значительно возросли в период коронавирусных ограничений и самоизоляции. В прошлом году в РФ произошло более 114 тыс. происшествий, связанных с пожарами, что на 24% больше, чем в 2018 году. В январе 2021 года число пожаров по сравнению с январем 2020 года выросло на 31%. Общее число чрезвычайных происшествий, повлекших ущерб для граждан и бизнеса, выросло по сравнению с 2017 годом на 29%. Большая часть этого прироста пришлась на 2020 год, в течение которого было зафиксировано 331 тыс. происшествий, а общий ущерб составил - 164 млрд рублей.

Все большей популярностью у россиян пользуются цифровые страховые сервисы: в сегменте каско в страховой компании через онлайн сервис в 2020 году гражданами было урегулировано 22% случаев, за первое полугодие 2021 года доля онлайн урегулирований выросла до 56%.

При этом в целом наблюдается достаточно низкий уровень проникновения культуры страхования рисков недвижимости, гражданской ответственности среди россиян. Так, в сообщении говорится, что в Великобритании страховой защитой пользуется 77% домохозяйств, а в РФ - по разным оценкам, не более 15-18%.