Валовый сбор зерновых на Ставрополье в 2021 году увеличится в 1,7 раза

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в 2021 году планируют собрать 9,6 млн т зерновых и зернобобовых, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"В регионе практически завершена уборочная кампания. На сегодняшний день убрано более 80% кукурузы, валовый сбор которой составил 593 тыс. т, что в два раза выше уровня прошлого года. Сахарная свекла убрана с площади 90% - собрано более 1,6 млн т. Завершена уборка подсолнечника - урожай 530 тыс. т. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур на Ставрополье в этом году должен составить 9,6 млн т", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства региона ТАСС уточнили, что в 2020 году валовый сбор зерна составил 5,8 млн т. Таким образом, в текущем году он увеличится в 1,7 раза.

Отмечается, что на этой неделе будет завершен сев озимых. Основные объемы осенне-полевых работ выполнены в оптимальные агротехнические сроки. На 40% засеянной площади уже получены всходы озимых культур.

В отношении обеспечения сельхозпроизводителей минеральными удобрениями сообщается, что в рамках подписанного накануне соглашения с руководством компании "ЕвроХим Трейдинг Рус" сформированы планы поставок в регион около 280 тыс. т удобрений по фиксированным ценам. Отгрузки уже начались.