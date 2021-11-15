Додон назвал фарсом компенсации населению, объявленные кабмином из-за роста цен на газ

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии, экс-президент республики Игорь Додон назвал недостаточными компенсации населению, которые предложило правительство из-за более чем двукратного роста цен на газ.

"Объявленные властями компенсации - это фарс, порожденный высокомерием и отсутствием здравого смысла. Граждане практически ничего существенного не получат. Людей обманули, потому что им компенсируют лишь очень небольшой процент повышения цен на газ, тогда как, на самом деле, они будут платить намного больше денег за все услуги, тепло, еду, транспорт - за все", - написал он в понедельник в Telegram-канале в связи с приближающейся годовщиной избрания Майи Санду на президентский пост и первыми 100 днями правительства Натальи Гаврилицы, сформированного пропрезидентской Партий действия и солидарности.

"Никогда в истории Республики Молдова не было правительства, которое бы так быстро и так безобразно разочаровало людей. Всего за 100 дней правительство Гаврилицы стало синонимом экономического, пандемического, энергетического и социального кризиса", - считает Додон. По его словам, правительство не заключило вовремя газовый контракт, а после окончания переговоров в республике более чем вдвое выросли цена на топливо и тарифы для потребителей.

Лидер социалистов заявил, что страна готовится вступить в самый тяжелый социально-экономический кризис со времен обретения независимости. "Прогнозы, которые сейчас делаются, ужасают", - пожаловался политик. По словам экс-президента, партия подготовила альтернативный отчет о ситуации в стране с указанием основных проблем, а также с предложением конкретных решений. Он не исключил, что граждане потребуют от оппозиции "более жестких мер и уличных акций, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться".

Правительство Молдавии 10 ноября одобрило план компенсаций на оплату газа в зимний период года для домохозяйств. Они составят около 30%, однако будут распространяться только на 100 куб. м в месяц. Решение кабмина еще должен утвердить парламент.

Контракт с "Газпромом" и новый тариф на топливо

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии утвердило запрос российско-молдавской компании "Молдовагаз" на увеличение среднего тарифа на топливо в ноябре с 4 128 до 9 396 леев за 1 тыс. куб. м (с $235 до $536).

В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет, а также урегулирование задолженности потребителей с правого берега Днестра. По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем по $148.