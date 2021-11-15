Аэропорт Геленджика впервые обслужил более 1 млн пассажиров за год

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Аэропорт города-курорта Геленджик с момента открытия обслужил миллионного с начала года пассажира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"15 ноября 2021 года аэропорт Геленджик впервые за всю историю своего существования преодолел планку в 1 млн обслуженных пассажиров с начала года. Юбилейным пассажиром аэропорта стала Наталья Агапова, вылетающая из Геленджика по маршруту Геленджик-Москва-Сургут", - сообщили в пресс-службе.

Юбилейного пассажира поздравили представители аэропорта и авиакомпании, в подарок Наталья получила сертификат на бесплатный перелет туда-обратно в рамках маршрутной сети авиакомпании Utair, памятные сувениры и сертификат на обслуживание в бизнес-зале нового терминала аэропорта Геленджик сроком на один год.

"Для нас 1 000 000 - важный и значимый рубеж, который подтверждает, что перелеты в Геленджик пользуются спросом. Кроме того, эта цифра еще раз подтверждает важность и своевременность строительства нового терминала аэропорта, который примет своих первых пассажиров уже в первом квартале следующего года", - отметил генеральный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко, слова которого приводит пресс-служба.

Также в пресс-службе отметили, что авиакомпания Utair, которая перевезла юбилейного пассажира, входит в пятерку самых востребованных перевозчиков аэропорта. За 10 месяцев 2021 года она перевезла на своих рейсах в Геленджик 128 690 пассажиров, что на 230% больше, чем за аналогичный период прошлого года.