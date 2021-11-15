Источник: Ирак 18 ноября осуществит прямой рейс из Минска в Эрбиль и Багдад

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Прямой рейс для вывоза иракцев, которые хотят выехать из Белоруссии, состоится 18 ноября по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад, желающих полететь на данный момент набирается достаточно. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник.

"В четверг из Минска будет прямой рейс в Эрбиль и Багдад" - сказал источник.

Собеседник агентства не уточнил число пассажиров, которых планируется вывезти этим рейсом, отметив при этом, что "есть достаточное количество" желающих.

Как отмечается на сайте посольства Ирака в Москве, рейс для желающих вернуться на родину будет бесплатным. Для включения в список на эвакуацию посольство просит обращаться по телефону консульства: +79652673377 (WhatsApp) или по электронной почте консульства: cons@iqemb.ru.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Национальная компания Белоруссии "Белавиа" объявила в пятницу, что прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Турции в Белоруссию. Ранее авиаперевозчик "Турецкие авиалинии" также подтвердил, что на рейсы в Минск не будут пускать граждан этих стран.