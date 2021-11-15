На Камчатке выросли цены на стройматериалы из-за перебоев с доставкой грузов

ТАСС, 15 ноября. Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах, которая образовалась на всем Дальнем Востоке, негативно сказалась на стоимости привозимых на Камчатку строительных материалов. Цены на эту категорию товаров резко выросли, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Мы видим, что с перебоями в мировой логистике цена на доставку грузов растет, а это значит, что в таких регионах, как Камчатка, это отражается буквально на всем. Здесь, действительно, достаточная озабоченность, поскольку цены и на продуты питания, и на строительные материалы достаточно резко идут вверх. Тем не менее, могу сказать, что дефицита социально значимых продуктов питания у нас не наблюдалось. Были перебои с отдельными группами, особенно со строительными материалами - особенно сложной была ситуация с доставкой цемента, но сейчас могу сказать, что она нормализуется, и в общем мы видим, что до конца ноября поставки войдут в ритмичное русло", - сказал Солодов.

Он отметил, что роста цен на основную категорию товаров жители Камчатского края не заметили, поскольку часть продукции субсидируется правительством региона.

"Вопросом занимаемся, и связано это с тем, что ряд товаров продуктов питания при доставке в отдаленные населенные пункты субсидируются, и мы мониторим ситуацию. Ряд социально значимых продуктов питания также субсидируются с краевого бюджета. В то же время объективная реальность такова, что полностью влиять на рост цен не можем. Здесь, конечно, мы надеемся на поддержку по линии федерального правительства, поскольку в таких отдаленных регионах, как Камчатка, мы, что называется, полностью зависим от складывающейся ситуации, и найти альтернативного поставщика или иной механизм доставки просто невозможно", - отметил Солодов.

По данным губернатора Камчатского края, из-за проблемы с контейнерными перевозками на конец октября задержка груза составляла от 50 до 60 дней. Благодаря вмешательству и прямому поручению президента РФ Владимира Путина ситуация нормализуется. "На сегодня ожидаются отправки 1,8 тыс. контейнеров, при этом лишь у 60 контейнеров срок ожидания превышает 30 дней", - заключил Солодов.

Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. Ситуацию контролирует Минтранс России.