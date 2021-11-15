"Лента" планирует выплачивать дивиденды при сохранении комфортного уровня долга к EBITDA

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" рассматривает возможность выплат дивидендов при сохранении комфортного уровня долга к EBITDA. Об этом сообщила в ходе встречи с инвесторами Международного форума Московской биржи директор по взаимодействию с инвесторами "Ленты" Татьяна Власова.

"Компания намерена платить дивиденды. Мы хотим поддерживать комфортный уровень соотношения долга к EBIDTA - 1,5. Кроме того, мы видим, что сейчас рынок находится на этапе консолидации и мы не исключаем сделок по слиянию и поглощению в 2022-2023 году. Поэтому совет директоров компании, принимая решение о дивидендах, будет принимать его на основании того, что компания в первую очередь хочет расти. И если у нас не будет каких-то существенных вложений для роста, мы будем рассматривать вопрос о выплате дивидендов", - сказала она.

Ранее ретейлер не выплачивал дивиденды как публичная компания. До этого финдиректор "Ленты" Руд Педерсен сообщал, что компания готова начать выплаты дивидендов в 2022 года, но решение остается за советом директоров.

О компании

МКПАО "Лента" - многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. На 30 сентября 2021 года под управлением "Ленты" находилось 259 гипермаркетов и 415 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. В 2020 году выручка "Ленты" составила 445 млрд рублей. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении находятся 20,98% акций.