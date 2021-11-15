Первый полет вертолета VRT500 запланирован на 2023 год

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Первый полет нового однодвигательного вертолета VRT500 уже запланирован на 2023 год, начало производства ожидается в 2024-25 году.. Об этом в понедельник заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".

"Достаточно большие планы с компанией Tawazun по другим направлениям, в частности по вертолету VRT500. Это однодвигательный вертолет, перспективный, легкий, первый вылет которого планируется в 2023 году, начало производства - с 24-25 года", - сказал министр.

Ранее "Вертолеты России" сообщали о разработке однодвигательного VRT-500. В конце 2019 года глава холдинга сообщил, что у проекта есть как минимум два пути развития: стать беспилотником, а также стать полностью электрическим. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики.