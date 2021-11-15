Полеты из Ростова-на-Дону будут выполняться по 26 субсидируемым направлениям в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Росавиация увеличила количество направлений полетов из ростовского аэропорта Платов, которые будут субсидироваться из бюджета в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило на 2022 год выделение субсидий авиакомпаниям на выполнение полетов по 26 направлениям из аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты регионов"), что на семь направлений больше, чем в 2021 году", - сообщил представитель Платова.

В пресс-службе отметили, что среди согласованных маршрутов - как хорошо известные и популярные, например, в Сочи, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самару, Уфу и другие города, так и новые. "В числе новых направлений, по которым предусмотрено субсидирование в 2022 году, Анапа, Белгород, Новый Уренгой, Оренбург, Ставрополь, Тобольск, Чебоксары", - отметили в пресс-службе.

Большую часть субсидируемых рейсов из Ростова-на-Дону продолжит выполнять авиакомпания "Азимут", которая является базовым перевозчиком для Платова. Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, возможен приход и новых авиаперевозчиков. Так, рейсы в Тобольск и Чебоксары сможет выполнять авиакомпания "Ираэро", а рейсы в Омск - Red Wings. Авиакомпания Utair продолжит летать из ростовского аэропорта в Элисту.

В текущем году из Платова выполняются субсидируемые рейсы в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Самару, Саратов, Сочи (субсидируется в период "низкого сезона"), Тюмень, Уфу, Челябинск, Элисту. В программе софинансирования, помимо Ростовской области, участвуют и другие субъекты РФ.

По итогам 10 месяцев 2021 года рост пассажиропотока из Платова на прямых межрегиональных маршрутах, минуя Москву, составил 20,2% по отношению к 2019 году. Перелеты по регулярным маршрутам, включая субсидированные направления, совершили более 763 тыс. пассажиров.