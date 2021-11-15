Власти могут выделить еще не менее 500 млрд рублей на программу инфраструктурных кредитов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин распорядился проработать возможность выделить дополнительно не менее 500 млрд рублей на программу инфраструктурных кредитов регионам. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений представить предложения о сроке продления программы предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов и о выделении дополнительного финансирования в объеме не менее 500 млрд рублей на осуществление этой программы", - говорится в сообщении.