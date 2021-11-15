Путин поручил изучить вопрос развития городского ж/д транспорта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос развития городского железнодорожного транспорта, определить источники финансирования. Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

В поручениях говорится, что необходимо рассмотреть на заседании правительственной комиссии по транспорту вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для развития городского железнодорожного транспорта и об обеспечении его взаимосвязанности с пригородным железнодорожным сообщением, определить источники финансирования необходимых мероприятий и представить соответствующие предложения. Срок исполнения поручения - 30 марта 2022 года.