{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин подготовит меры по продлению поддержки пригородных пассажироперевозок на ж/д

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о продлении до 2035 года срока действия мер поддержки пригородных пассажирских перевозок по железной дороге. Соответствующее поручение дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о продлении до 2035 года срока действия мер поддержки пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в части, касающейся применения льготного коэффициента 0,01 к тарифу на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0%", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Акции "Ленты" на Мосбирже растут на фоне утверждения компанией дивидендной политики
Они достигли отметки в 238,5 руб. за бумагу
Читать полностью