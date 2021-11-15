Кабмин подготовит меры по продлению поддержки пригородных пассажироперевозок на ж/д

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о продлении до 2035 года срока действия мер поддержки пригородных пассажирских перевозок по железной дороге. Соответствующее поручение дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о продлении до 2035 года срока действия мер поддержки пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в части, касающейся применения льготного коэффициента 0,01 к тарифу на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0%", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.