Роскомнадзор разместит информацию о трансграничных линиях связи до 1 июня 2023 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, согласно которому Роскомнадзор на своем сайте разместит информацию об учете трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним подключены, до 1 июня 2023 года. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Согласно предлагаемому регулированию, общедоступная информацию о линиях и средствах связи, содержащаяся в реестре, будет размещаться Роскомнадзором на его официальном сайте", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

Ранее Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, разработанный для учета трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним подключены. В министерстве пояснили ТАСС, что в настоящее время в России не существует реестра трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним подключены, и трансграничные переходы трафика государством никак не учитываются, "что существенно влияет на обеспечение информационной безопасности".

В Минцифры добавили, что отсутствие контроля за функционированием линий связи в точках пересечения государственной границы увеличивает риски наступления негативных последствий, в том числе нарушение целостности сети электросвязи, ограничение доступа к ресурсам Интернета, реализация обхода блокировок запрещенного контента.