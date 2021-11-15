Минэнерго ожидает переизбытка на рынке нефти с начала 2022 года

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Рынок нефти уже в начале 2022 года войдет в состояние профицита предложения на фоне низкого сезонного спроса зимой, сказал в интервью Bloomberg TV замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Прогнозы о переизбытке на рынке нефти дают не только министры [ОПЕК+], о которых вы говорите. С этим соглашаются и международные агентства, такие как МЭА, EIA при Минэнерго США, IHS… Все ожидают профицита предложения, начиная с первого квартала. Это вопрос времени, осталось буквально пара месяцев. И наши расчеты показывают такую же картину", - сказал Сорокин.

По его словам, "в настоящий момент на рынке нет дефицита", а зимой ожидается сезонное снижение спроса. "На рынок поступает все больше и больше нефти из стран ОПЕК+, каждый месяц прибавляется 400 тыс. б/с. Мы считаем, что на рынке нет дефицита, будет переизбыток", - подытожил замминистра.

Он также отметил, что Россия сможет достичь допандемийного уровня добычи нефти к началу второго квартала 2022 года с учетом политики смягчения ограничений в ОПЕК+. "Но все еще зависит от того, сколько нефти будет востребовано рынком", - добавил Сорокин. Он напомнил, что на цены на нефть влияют не только колебания спроса и предложения, "но даже в большей степени политика ФРС США, а также инфляция".

Страны ОПЕК+ смягчают ограничения по добыче, принятые еще в мае 2020 года. С августа 2021 года они наращивают добычу на 400 тыс. б/с в месяц, план подтверждается ежемесячно, он действует по декабрь включительно. Министры ОПЕК+ планировали такими темпами полностью вернуться к допандемийному уровню добычи к сентябрю 2022 года.