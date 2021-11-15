Ставрополье направит на развитие сельского хозяйства 5,9 млрд руб. в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на развитие сельского хозяйства в 2022 году 5,9 млрд рублей. Поддержка будет оказана по 40 направлениям, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В 2022 году на реализацию госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края из бюджетов всех уровней предусмотрено 5,9 млрд рублей. Из этих средств господдержка будет оказана по 40 направлениям деятельности АПК: на субсидии в растениеводстве в 2022 году планируется направить более 2 млрд рублей, на развитие животноводства - 980 млн рублей. Последнее предусматривает господдержку племенного животноводства, молочного и мясного скотоводства, овцеводства, птицеводства, аквакультуры и так далее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году для стимулирования сельхозтоваропроизводителей, за исключением личных подсобных хозяйств, будут осуществляться три новых вида господдержки: субсидии на прирост собственного производства молока; субсидии на прирост маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород; субсидии на прирост производства овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. процедуру согласования.

По данным пресс-службы, с 2022 года начнет действовать новая форма поддержки в рамках регпроекта "Экспорт продукции АПК". Она будет направлена на обеспечение аккредитации и расширение области аккредитации ветеринарных лабораторий. На эти цели в бюджете предусмотрено 14,3 млн рублей.

"Изменения коснутся и поддержки виноградовинодельческой отрасли. Она будет выведена в отдельный федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Общая сумма выделенных средств для Ставропольского края из консолидированного бюджета составит 99 млн рублей", - сказано в пресс-релизе.