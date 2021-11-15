Число розничных инвесторов в ПИФ в третьем квартале выросло на 1 млн

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Количество розничных инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в III квартале 2021 года превысило 5,7 млн, это более чем на миллион человек больше, чем в предыдущие три месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России.

"Численность пайщиков растет за счет новых клиентов, которые приходят с небольшими суммами. Так, за квартал средняя величина инвестиций физических лиц снизилась на 7% - до 41 тыс. рублей", - добавил регулятор.

Чистый приток средств в ПИФы уменьшился по сравнению с II кварталом. "Во многом это связано с оттоком вложений из интервальных паевых инвестиционных фондов (ИПИФ), который носил корректирующий характер после высоких темпов роста в предыдущем квартале", - пояснили в ЦБ.

Пайщики также продолжили выводить свои средства из открытых ПИФ и биржевых ПИФ, специализирующихся на российских облигациях. Консервативные инвесторы могли переориентироваться на банковские вклады, ставки по которым стали повышаться, считают в ЦБ. Одновременно положительную динамику показали фонды, инвестирующие в акции российских компаний. Этому во многом способствовал рост рынка акций при слабой динамике рынка облигаций.

При этом основной приток средств традиционно обеспечили закрытые паевые инвестиционные фонды. Их популярность набирает обороты среди состоятельных инвесторов - физических лиц, поскольку расширяется линейка этого сегмента и снижается порог входа.