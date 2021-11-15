Инвестор вложил около 1,7 млрд рублей в производство сиропов в Подмосковье

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Монэн Рус" получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по изготовлению сиропов и фруктово-ягодных наполнителей в подмосковном Ступине, объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "Монэн Рус" получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по изготовлению сиропов и фруктово-ягодных наполнителей. Проект реализован на территории особой экономической зоны "Ступино квадрат" в городском округе Ступино", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что общий объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей. На предприятии будет создано более 50 рабочих мест.

"Мы со своей стороны оказали инвестору содействие в привлечении на территорию России иностранных специалистов для наладки уникального оборудования, что позволило избежать приостановки проекта, и уже в скором времени предприятие начнет свою работу", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

По словам министра, локализация такого производства позволит обеспечить импортозамещение высоковостребованных на российском рынке товаров. Согласно проекту, производственная мощность составит 8 млн бутылок сиропа и фруктово-ягодных наполнителей в год.